De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Dsv A- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 11,4 Prozent über dem Durchschnitt (-17,93 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -19,63 Prozent, wobei Dsv A- aktuell 13,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Dsv A- derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,04%. In der Kategorie "Straße und Schiene" erhält die Aktie aufgrund dieser Konstellation eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dsv A- Aktie bei 1258,69 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1153,5 DKK deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1185,04 DKK, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Dsv A- Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Dsv A- aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und kaum vorhandenen Stimmungsänderungen insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert eingestuft.