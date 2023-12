De Longhi Aktie: Der ganz große Wurf!

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Aktie der De' Longhi Spa ein neutrales Signal. Der RSI misst die Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und weist diesen Bewegungen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die De' Longhi Spa-Aktie beträgt der RSI7-Wert 35,48, was zu einer neutralen Einschätzung führt, während der RSI25-Wert bei 34,94 liegt, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Demzufolge ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der De' Longhi Spa bei 22,2 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 29,56 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +33,15 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, bei 25,17 EUR, was einer Distanz von +17,44 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können sich auf Aktienkurse auswirken. Für die De' Longhi Spa zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen wird als kaum verändert bewertet, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Meinungen der privaten Anleger in den sozialen Medien als neutral eingestuft. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse, dem Sentiment und den Anlegerbewertungen für die De' Longhi Spa-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre De Longhi-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich De Longhi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen De Longhi-Analyse.

De Longhi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...