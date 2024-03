De Longhi Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Bei De' Longhi Spa wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 24,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung rund um Aktien kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung bewertet werden. Bei De' Longhi Spa wurden die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vorwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für De' Longhi Spa beträgt für die letzten 200 Handelstage 24,74 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 32,56 EUR liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 29,62 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu De' Longhi Spa zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung ist indes kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird De' Longhi Spa basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen mit einer positiven Einschätzung bewertet.