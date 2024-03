De Longhi Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die De' Longhi Spa hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt derzeit mit einem Kurs von 32,48 EUR 9,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da sie sich um 30,55 Prozent über dem GD200 befindet. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die De' Longhi Spa als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 29,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auf Basis dieses Signals wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Im RSI25 beträgt der Wert 32, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion über die De' Longhi Spa. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die De' Longhi Spa daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.