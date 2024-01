De Longhi Aktie: Was soll das denn werden?

De' Longhi Spa wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert war neutral, was zu der Einschätzung einer neutralen Anlegerstimmung führt.

Zur Einschätzung einer Aktie trägt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet bei. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei De' Longhi Spa zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die De' Longhi Spa-Aktie beträgt aktuell 62, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der De' Longhi Spa bei 22,58 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 29,72 EUR, was einen Abstand von +31,62 Prozent aufbaut und zu einer positiven Einschätzung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positives Signal, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.