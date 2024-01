De Longhi Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf De' Longhi Spa ist derzeit eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Außerdem wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22,47 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 26,42 ebenfalls eine Überverkaufssituation an. Beide Werte führen zu einem Rating von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf De' Longhi Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Beides führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 22,47 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 30,54 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt erhält De' Longhi Spa somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.