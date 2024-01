De La Rue Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "De La Rue":

Die Dividendenpolitik von De La Rue wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -11,69 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der De La Rue-Aktie von 88 GBP eine positive Entwicklung von +63,84 Prozent im Vergleich zum GD200 (53,71 GBP), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50 weist mit 67,94 GBP einen positiven Trend von +29,53 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Investoren im Internet für die De La Rue-Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Änderung in der Stimmungslage, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als "günstig" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 16,31 unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die De La Rue-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der fundamentalen Kriterien.