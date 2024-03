De La Rue Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "De La Rue":

Die De La Rue-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 66,02 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (84,4 GBP) um +27,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 86,8 GBP, was einer Abweichung von -2,76 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die De La Rue-Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die De La Rue-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,31 liegt und somit einen Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 62,87 aufweist. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die De La Rue-Aktie als "Neutral" ein, mit einem RSI7 von 56,47 und einem RSI25 von 59,73. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.