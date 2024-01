De La Rue Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "De La Rue":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von De La Rue liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und beträgt 16,31, was einer Differenz von 69 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als preisgünstig angesehen werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über De La Rue. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der De La Rue-Aktie zeigt gemischte Signale. Der kurzfristige 7-Tage-RSI deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass De La Rue mit einer Rendite von 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11,7 Prozent liegt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.