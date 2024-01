De La Rue Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "De La Rue":

Die Firma De La Rue weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Ausschüttung im Vergleich zu anderen Unternehmen führt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den sozialen Medien wurde zudem eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält De La Rue daher eine "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16,31 Euro, was 69 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 52 Euro. Dies führt dazu, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der De La Rue-Aktie mit einem Abstand von +55,35 Prozent vom GD200 als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +16,39 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der De La Rue-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.