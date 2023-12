De La Rue ADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von De La Rue auf 16 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 16,31 Euro für jeden Euro Gewinn von De La Rue zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 65 Prozent. Die durchschnittliche Bewertung in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt momentan bei 46, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um De La Rue beschäftigt haben.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der De La Rue derzeit bei 52,72 GBP. Der Aktienkurs selbst liegt bei 81 GBP, was einen Abstand von +53,64 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 63,54 GBP zeigt sich ein Signal im "Gut"-Bereich.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von De La Rue.