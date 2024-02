De La Rue ADR Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Aktie von De La Rue wird fundamental betrachtet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,31 bewertet, was 70 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (54,86). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie auch anhand der Kommunikation im Internet bewertet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aus dieser Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der De La Rue liegt bei 47,06, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,33 Prozent erzielt, was 3,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite von De La Rue sogar 4,21 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Einschätzungen, wobei die fundamentale Analyse eine Unterbewertung signalisiert und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Kommunikation im Internet und der Relative Strength Index führen zu "Neutral"-Bewertungen. Der Branchenvergleich zeigt eine Unterperformance der Aktie und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Sollten De La Rue ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich De La Rue ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen De La Rue ADR-Analyse.

De La Rue ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...