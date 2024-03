De Heavy Industry Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Dalian Huarui Heavy Industry hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um -26,24 Prozent verringert, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Maschinen-Branche verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,88 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Dalian Huarui Heavy Industry 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Maschinen" als neutral bewertet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dalian Huarui Heavy Industry eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine positive Einschätzung für das Unternehmen.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Dalian Huarui Heavy Industry nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, was zu einer neutralen Bewertung führt.