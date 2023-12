De Heavy Industry Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenpolitik von Dalian Huarui Heavy Industry wird von Analysten als neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche eine negative Differenz von -0,82 Prozent aufweist.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Dalian Huarui Heavy Industry festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie von Dalian Huarui Heavy Industry in Bezug auf Sentiment und Buzz eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, und in den letzten Tagen dominierten insbesondere die negativen Themen rund um Dalian Huarui Heavy Industry. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Aktie von Dalian Huarui Heavy Industry eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 64,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und bestätigt die neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Dalian Huarui Heavy Industry in Bezug auf verschiedene Analyseindikatoren insgesamt eine neutrale Bewertung.