De Heavy Industry Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dalian Huarui Heavy Industry herangezogen. Der RSI7 liegt bei 48,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dalian Huarui Heavy Industry weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,52 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Die Dividendenrendite beträgt 0,66 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Dalian Huarui Heavy Industry eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Dalian Huarui Heavy Industry mit -23,85 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -1,07 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Dalian Huarui Heavy Industry mit -23,85 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Huarui Heavy Industry beträgt 23, was im Vergleich zum durchschnittlichen KGV von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" von 0 liegt. Somit wird das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.