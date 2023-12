De Heavy Industry Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Mit einem KGV von 23,86 liegt Dalian Huarui Heavy Industry in etwa auf dem Durchschnittsniveau seiner Branche "Maschinen". Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von Dalian Huarui Heavy Industry geäußert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dalian Huarui Heavy Industry beträgt der 7-Tage-RSI 57,89 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 52,53 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dalian Huarui Heavy Industry mit 0,66 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Kriterien eine neutrale Bewertung für die Aktie von Dalian Huarui Heavy Industry auf.