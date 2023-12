De Grey Mining Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Bewertung von De Grey Mining basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt eine gemischte Einschätzung. Der längerfristige gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 1,36 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,34 AUD liegt, was einer Abweichung von -1,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt einen Wert von 1,25 AUD, was einer positiven Abweichung von +7,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält De Grey Mining basierend auf trendfolgenden Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch zeigte sich in den Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen De Grey Mining eine verstärkte negative Tendenz. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrichtung für De Grey Mining. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass De Grey Mining weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für De Grey Mining eine gemischte Beurteilung basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Analysen.