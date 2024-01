DeTai New Energy Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Detai New Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -35,29 Prozent verschlechtert, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete das Unternehmen eine Rendite von -4,49 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt von 30,81 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Detai New Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Detai New Energy deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt negative Kommentare und Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung in den letzten Wochen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Detai New Energy daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.