DeTai New Energy Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Detai New Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,01 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,011 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +10 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage derzeit ein Niveau von 0,01 HKD erreicht, was ebenfalls einem Abstand von +10 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Detai New Energy blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Detai New Energy mit -35,29 Prozent mehr als 39 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent aufweist, liegt Detai New Energy mit 29,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Zur Dividende zeigt sich, dass Detai New Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 % in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 6,24 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.