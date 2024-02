DeTai New Energy Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Detai New Energy-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI ergibt den gleichen Wert von 50, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Detai New Energy-Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 0,01 HKD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt den gleichen Wert von 0,01 HKD und einen Unterschied von +10 Prozent. Somit wird die Detai New Energy-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Detai New Energy derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Detai New Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Underperformance von -22,02 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -4,86 Prozent deutlich darunter, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.