DeTai New Energy Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Detai New Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -35,29 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent, wobei Detai New Energy mit 29,04 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung, dass die Beitragshäufigkeit oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Detai New Energy war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Detai New Energy liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 % in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Mit einer Differenz von lediglich 6,24 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von Detai New Energy zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.