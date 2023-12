DeTai New Energy Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Dividendenrendite von Detai New Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Detai New Energy eher neutral diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Detai New Energy-Aktie bei 0,01 HKD liegt, was 10 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,01 HKD, was ebenfalls 10 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Somit erhält das Unternehmen auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Detai New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,38 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 1,24 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Unterperformance von -16,62 Prozent für Detai New Energy. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 9,27 Prozent, wobei Detai New Energy 24,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.