DeFi Technologies kündigt den ersten Bitcoin-Investorentag an, der von der Tochtergesellschaft Reflexivity Research veranstaltet wird

Toronto, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -- Der erste Bitcoin Investor Day: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, veranstaltet am 22. März 2024 in New York City den ersten Bitcoin Investor Day, der die Stärken der traditionellen Finanzwelt mit der Innovation von Bitcoin verbinden soll.- Highlights der Veranstaltung und Teilnahme: Die Veranstaltung, die von Anthony Pompliano, Mitbegründer von Reflexivity, moderiert wird, bietet Diskussionen über die Zukunft von Bitcoin in der traditionellen und institutionellen Finanzwelt mit Rednern wie Cathie Wood, Anthony Scaramucci und Mike Novogratz, die sich an institutionelle Investoren, Kapitalverteiler und Unternehmer richten.DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet („DeFi"), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research den ersten Bitcoin Investor Day veranstalten wird. Diese erste Veranstaltung findet am Freitag, den 22. März von 9:30 bis 16:30 Uhr EST in New York City statt.Der von Reflexivity Research organisierte Bitcoin Investor Day soll Hunderte von institutionellen Anlegern, Kapitalgebern und zukunftsorientierten Unternehmern zusammenbringen. Die ganztägige Veranstaltung, die vom Mitbegründer von Reflexivity, Anthony Pompliano, moderiert wird, verspricht eine Reihe hochkarätiger Redner, unvergleichliche Networking-Möglichkeiten und eine Vielzahl tiefgreifender Diskussionen über die Zukunft von Bitcoin im Bereich der traditionellen und institutionellen Finanzen.Um der Bedeutung eines aufschlussreichen Diskurses Rechnung zu tragen, wird die Veranstaltung mit einem Staraufgebot an Rednern aufwarten, darunter Cathie Wood von ARK Invest, Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital, Mike Novogratz von Galaxy Digital und viele andere Führungskräfte aus dem Bereich der digitalen Anlagen.Der Bitcoin Investor Day findet in New York, New York, statt und öffnet um 9:30 Uhr die Türen. Das Veranstaltungsprogramm verspricht einen ganzen Tag voller interessanter Programme, die ihren Höhepunkt in einer abschließenden Happy Hour um 17 Uhr finden. Interessierte sind angehalten, sich rechtzeitig einen Platz zu sichern, denn die Karten kosten $50,00. Einzelheiten zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=4093173437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D3466330042%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flu.ma%252FBTCinvestorday%26a%3Dofficial%2Bwebpage&a=offiziellen+Website+der+Veranstaltung) .DeFi Technologies und Reflexivity Research danken den Sponsoren der Veranstaltung – Kupfer, Arch, Amberdata, Valour, Dream Startup Job und Eden – für ihre beständige Unterstützung und ihre bedeutenden Beiträge, die den Erfolg des Bitcoin Investor Day sicherstellen.Informationen zu Reflexivity Research LLCReflexivity Research LLC ist ein führendes Analyseunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Analysen für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Reflexivity Research ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=3980988965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2322445027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=2158867489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D1332819592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=1207241214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D547434643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=3094627491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2288457593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reflexivityresearch.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reflexivityresearch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.reflexivityresearch.com%2F)Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=3980988965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2322445027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=2158867489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D1332819592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=1207241214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D547434643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet.Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Fachkräfte-Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren.Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=2011588754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2597480403%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Informationen zu Valour Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=3980988965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2322445027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=2158867489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D1332819592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=1207241214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D547434643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)).Mehr Information über Valour finden Sie unter https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=875079469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D2035990432%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com)Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Vorteile der Übernahme, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356984/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Inaugural_Bit.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4109863-1&h=2998755086&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4109863-1%26h%3D3734233440%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2356984%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Inaugural_Bit.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2356984%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Inaugural_Bit.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2356984%2FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Inaugural_Bit.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-kundigt-den-ersten-bitcoin-investorentag-an-der-von-der-tochtergesellschaft-reflexivity-research-veranstaltet-wird-302083332.htmlPressekontakt:Investorenkontakt DeFi Technologies,ir@defi.techOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell