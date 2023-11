DeFi Technologies gibt AUM-Update - ca. 259 Millionen CAD, Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 3 Millionen Dollar und andere Unternehmensinformationen bekannt

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen überbrückt, gibt bekannt, dass seine verwalteten Vermögenswerte („AUM") seit dem 30. Juni 2023 auf etwa 259 Mio. CAD gestiegen sind (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).Wichtige Highlights:- Das verwaltete Vermögen stieg um 40 % auf rund 259 Millionen CAD zum 30. Oktober 2023, gegenüber 183 Millionen CAD zum 30. Juni 2023.- DeFi Technologies und Valour geben den Abschluss einer Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bekannt- DeFi Technologies Inc. und die Neuronomics AG haben ein bahnbrechendes Joint-Venture-Abkommen geschlossen, um KI-basierte, börsengehandelte Produkte für digitale Vermögenswerte, aktiv verwaltete Zertifikate und durch Vermögenswerte besicherte Token für den weltweiten Vertrieb zu entwickeln.- Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., hat drei auf EUR lautende Produkte auf der NGM eingeführt: Valour Ethereum Zero EUR, Valour Solana EUR und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR- Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., hat ihr innovatives Ethereum Physical Staking ETP im Rahmen der EU-weiten Ausgabeplattform Valour Digital Securities Limited (VDSL) auf XETRA eingeführt.- Valour Inc. ist eine Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG, dem Schweizer Krypto-Finanz- und Technologiepionier, eingegangen. Die Produktpartnerschaft zielt darauf ab, Exchange Traded Products (ETPs) zu emittieren, die 1:1 mit digitalen Vermögenswerten besichert sind. Dabei werden die einzigartigen Fähigkeiten und die langjährige Expertise von Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG im Markt für digitale Vermögenswerte genutzt.- Valour Inc. lancierte den Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) am Nordic Growth Market„Mit einem Anstieg unserer AUM um 40 % auf 259 Millionen CAD in nur wenigen Monaten und der erfolgreichen Einführung innovativer, auf Euro lautender Produkte durch unsere Tochtergesellschaft Valour Inc. festigt DeFi Technologies weiterhin seine Position an der Schnittstelle zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem Web3-Ökosystem. Unsere Zusammenarbeit mit der Bitcoin Suisse AG und die kürzliche Übernahme der Neuronomics AG sind ein weiteres Beispiel für unsere strategische Vision und unser Engagement, die dezentrale Finanzwelt voranzutreiben. In dieser dynamischen Landschaft bleibt unser Auftrag klar: Wir wollen innovative Lösungen anbieten, die das Alte mit dem Neuen verbinden und sicherstellen, dass unsere Stakeholder in der finanziellen Entwicklung immer einen Schritt voraus sind", so Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies.DeFi Technologies und Valour geben Abschluss einer Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bekanntDeFi Technologies freut sich auch bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Valour Inc. („Valour"), eine nicht vermittelte Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen") mit einem Bruttoerlös von 3.000.000 CAD (das „Angebot") abgeschlossen hat. Die im Zusammenhang mit dem Angebot begebenen Schuldverschreibungen werden mit 8 % p.a. verzinst und sind am 31. Oktober 2025 fällig („Fälligkeitsdatum"). Dies ist sowohl auf eingehende nicht vermittelte Zinsen als auch auf die Beteiligung von Insidern zurückzuführen.Bei Eintritt bestimmter auslösender Ereignisse können der Nennwert der Schuldverschreibungen und alle aufgelaufenen Zinsen nach Wahl des Inhabers umgewandelt werden (eine „Umwandlung") in (a) Stammaktien am Kapital des Unternehmens („Umwandlungsaktien") zu einem Preis von 0,10 CAD („Umwandlungspreis") pro umgewandelter Aktie und (b) eine gleiche Anzahl von Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens („Umwandlungswarrants"), die den Inhaber berechtigen, eine Stammaktie (eine „Stammaktie") zu einem Preis von 0,20 CAD für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ausgabetag zu erwerben. Bei der Umwandlung wird das Unternehmen zusätzliches Eigenkapital von Valour in Höhe des Nennbetrags der gemäß der Umwandlung umgewandelten Schuldverschreibungen und aufgelaufenen Zinsen zeichnen.Das Unternehmen hat den Umwandlungspreis durch ein Preisreservierungsformular reserviert, das am 13. Oktober 2023 bei der Cboe Canada Exchange („Cboe Canada") eingereicht wurde. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt. Valour beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Umwandlungsaktien und Umwandlungswarrants werden in Offshore-Jurisdiktionen gemäß Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada vertrieben und unterliegen daher nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.Herr Olivier Roussy Newton, der CEO des Unternehmens, und Herr Johan Wattenstrom, ein Direktor von Valour, nahmen an dem Angebot teil. Die Ausgabe dieser Umwandlungsaktien und Umwandlungswarrants stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (1) (a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da der Wert der Emission solcher Umwandlungsaktien und Umwandlungswarrants 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.Abschluss der Übernahme von NeuronomicsZusätzlich zu der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Oktober 2023 freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es die Übernahme von 724 Aktien der Neuronomics AG (die „Neuronomics-Übernahme") abgeschlossen hat. Im Zuge des Abschlusses der Neuronomics-Übernahme gab das Unternehmen 402.806 Stammaktien (die „Zahlungsaktien") an Herrn Newton und Herrn Wattenstrom zu einem angenommenen Wert von 0,12 CAD pro Zahlungsaktie aus. Die Ausgabe der Zahlungsaktien an Herrn Wattenstrom und Herrn Newton stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in MI 61-101 dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (1) (a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da der Marktwert der Zahlungsaktien 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.Rücktritt von William C. SteersDas Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass William C. Steers mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorstandsmitglied zurückgetreten ist, um andere Aufgaben wahrzunehmen. Herr Steers war seit März 2018 Direktor des Unternehmens und die Geschäftsleitung sowie der Vorstand des Unternehmens möchten Herrn Steers für seine Dienste und seine kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens danken.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=1752472831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D1375067521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=2543327046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D497138968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fvalour-inc%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=1147120961&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D4214841329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und für weitere Informationen können Sie https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=3811765517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D1095370929%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F) besuchen.Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=1752472831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D1375067521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=2543327046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D497138968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fvalour-inc%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=1147120961&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D4214841329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)).Zusätzlich zu seiner neuartigen, mit physischen Werten besicherten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der auch der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=365985304&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D3022839768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin-carbon-neutral%26a%3D1Valour%2BBitcoin%2BPhysical%2BCarbon%2BNeutral&a=1Valour+Bitcoin+Physical+Carbon+Neutral) ETP und der Valour Digital Asset Basket 10 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=235151938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D3283412018%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-digital-asset-basket%26a%3DValour%2BDigital%2BAsset%2BBasket%2B10&a=Valour+Digital+Asset+Basket+10) gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Weitere Informationen, ein Abonnement oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen erhalten Sie unter valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=2265109993&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D3238190695%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=+valour.com).Warnhinweis zu vorausschauenden Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den vorausschauenden Informationen gehören unter anderem das Angebot und die Ausgabe von Umwandlungsaktien und Umwandlungswarrants im Rahmen dieses Angebots, das Wachstum der AUM, die Bemühungen zur Kostenoptimierung, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Vorausschauende Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen vorausschauenden Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausschauende Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGBitte kontaktieren Sie: Investorenbeziehungen, ir@defi.techFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2263273/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_AUM_Update___A.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012954-1&h=3988759873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012954-1%26h%3D3105307800%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2263273%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_AUM_Update___A.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2263273%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_AUM_Update___A.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2263273%2FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_AUM_Update___A.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-aum-update---ca-259-millionen-cad-abschluss-einer-privatplatzierung-in-hohe-von-3-millionen-dollar-und-andere-unternehmensinformationen-bekannt-301975071.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell