DeFi Technologies-Tochter Valour Inc. erzielt AUM-Rekord von 838 Mio. CAD

Toronto, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -- Wachstum des verwalteten Vermögens: Valour verzeichnet einen erheblichen Anstieg seines verwalteten Vermögens und erreicht einen Rekordwert von 838 Mio. CAD. Dies entspricht einem Anstieg von 19,8 % seit 28. Februar und baut auf einem Wachstum von 57,8 % seit 2. Januar 2024 auf.- Steigende Nachfrage nach regulierten digitalen Anlageprodukten: Der sprunghafte Anstieg des verwalteten Vermögens spiegelt die robuste Nachfrage nach Valours umfangreichem Portfolio börsengehandelter digitaler Anlageprodukte wider. Dies ist ein Indiz für die Effektivität der Unternehmensstrategie, die Angebote auf die Interessen der Anleger auszurichten. Zu den kürzlich lancierten ETPs gehören Valour Internet Computer (ICP), Valour Ripple (XRP) und Valour Binance (BNB) ETPs.DeFi Technologies Inc. („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 14. März ein verwaltetes Vermögen („AUM") in Höhe von 838 Mio. CAD erreicht hat. Dies entspricht einem Anstieg von 19,8 % gegenüber dem 28. Februar und bedeutet einen erheblichen Anstieg von 57,8 % seit Jahresbeginn.Dieses bemerkenswerte Wachstum unterstreicht das zunehmende Interesse und Vertrauen in den Markt für digitale Vermögenswerte. Das Wachstum von Valour beim verwalteten Vermögen ist auf die anhaltende Nachfrage nach den innovativen ETP-Lösungen von Valour bei Anlegern zurückzuführen, die ein Engagement in digitalen Vermögenswerten unter einem regulierten Framework anstreben.Neben dem beachtlichen Anstieg des verwalteten Vermögens hat Valour vor kurzem seine Produktpalette mit der Einführung mehrerer neuer börsengehandelter Produkte erweitert. Dazu zählen Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking, Valour Ripple (XRP), und Valour Binance (BNB) ETPs. Mit diesen Neuzugängen demonstriert Valour sein Engagement, um ein vielfältiges Angebot an erstklassigen Investitionsmöglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte bereitzustellen.DeFi Technologies und Valour stehen weiterhin an der Spitze des sich entwickelnden Marktes für digitale Vermögenswerte und tragen durch regulierte, sichere und zugängliche Anlageprodukte zur allgemeinen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte bei.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=3486098302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D1066873934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=432204104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D1725066017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=2327735384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D2505815614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet.Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren.Treten Sie der digitalen Community von Join DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und weitere Angaben finden Sie hier https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=1626766639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D791208318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=3486098302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D1066873934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=432204104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D1725066017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=2327735384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D2505815614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)).Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der auch 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=1225412849&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D3662558743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin-carbon-neutral%26a%3D1Valour%2BBitcoin%2BPhysical%2BCarbon%2BNeutral&a=1Valour+Bitcoin+Physical+Carbon+Neutral) ETP und 1Valour Ethereum Physical Staking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=281700415&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D1236957040%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-ethereum-staking%26a%3D1Valour%2BEthereum%2BPhysical%2BStaking&a=1Valour+Ethereum+Physical+Staking) gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die gänzlich gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, das Wachstum der AUM, die Aufteilung der AUM-Bestände, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2362772/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=2096813171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D3127318132%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2362772%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2362772%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2362772%2FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochter-valour-inc-erzielt-aum-rekord-von-838-mio-cad-302089834.htmlPressekontakt:ir@defi.techOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell