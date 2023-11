DeFi Technologies Inc. kündigt die Einführung des Ripple (XRP)-ETP von Valour Inc. und weitere Neuigkeiten aus dem Unternehmen an

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Toronto (ots/PRNewswire) -- Markteinführung eines XRP-ETP: Valour plant, Anfang Dezember 2023 ein börsengehandeltes Ripple (XRP)-Produkt an einer europäischen Börse einzuführen und damit sein Angebot an Anlageprodukten für digitale Assets zu erweitern.- Investorenzugang und Expansion: Das Ripple (XRP)-ETP wird es Anlegern ermöglichen, über Banken oder Broker ein Exposure zu XRP zu erlangen, der nativen Kryptowährung des Ripple-Ökosystems. Damit wird die wachsende Nachfrage nach alternativen Investitionen in digitale Vermögenswerte auf den europäischen Märkten bedient. Valour setzt seinen Schwerpunkt weiterhin auf Produktinnovation und -entwicklung und plant, in den kommenden Monaten weitere traditionelle und physisch unterlegte ETPs an die Börse zu bringen.DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit dabei leistet, traditionelle Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") zu verbinden, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), eine führende Emittentin börsengehandelter Produkte („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, für Anfang Dezember 2023 die Einführung eines Ripple (XRP)-ETPs an einer europäischen Börse plant.Das Ripple XRP-ETP von Valour bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker in XRP, die native Kryptowährung des Ökosystems von Ripple, zu investieren. XRP hat eine Marktkapitalisierung von 31,6 Milliarden US-Dollar und rangiert unter allen Kryptowährungen weltweit auf Platz 5.„Die Einführung des Ripple (XRP)-ETPs durch Valour stellt eine bedeutende Erweiterung unseres Produktangebots dar", so Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. „Mit der Aufnahme von XRP in unsere Produktpalette reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach alternativen Investitionen in digitale Assets auf europäischen Märkten. Diese ETPs bieten europäischen Anlegern Zugang zu führenden Kryptowährungen und stehen im Einklang mit unserem Engagement für die Demokratisierung und die Pionierarbeit auf dem Markt für digitale Vermögenswerte für traditionelle Anleger."Ripple XRP ist ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Währungen und bekannt für seinen Einsatz bei der Ermöglichung schneller und kostengünstiger internationaler Geldüberweisungen. XRP operiert innerhalb von RippleNet, dient als Brückenwährung im Zahlungsnetzwerk von Ripple und ermöglicht einen reibungslosen weltweiten Währungsumtausch. Dadurch hat sich XRP zur ersten Wahl für Finanzinstitute entwickelt, die nach effizienten Alternativen zu herkömmlichen grenzüberschreitenden Zahlungsmethoden suchen.Valour setzt seinen Schwerpunkt weiterhin auf Produktinnovation und -entwicklung und plant, in den kommenden Monaten weitere traditionelle und physisch unterlegte ETPs an die Börse zu bringen.Neben seiner neuartigen Plattform für digitale Assets, zu der auch das ETP 1Valour Ethereum Physical Staking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=1114298203&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D3836975237%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-ethereum-staking%26a%3D1Valour%2BEthereum%2BPhysical%2BStaking%2BETP&a=1Valour+Ethereum+Physical+Staking) sowie das ETP 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2071029334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D2893225419%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-bitcoin-carbon-neutral%26a%3D1Valour%2BBitcoin%2BPhysical%2BCarbon%2BNeutral&a=1Valour+Bitcoin+Physical+Carbon+Neutral) gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Assets mit niedrigen bzw. ohne Verwaltungsgebühren an, die auf europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen notieren. Die aktuelle Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerten, die komplett gebührenfrei sind.Abschluss der überzeichneten PrivatplatzierungDes Weiteren gibt DeFi Technologies bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. November 2023 eine maklerunabhängige überzeichnete Privatplatzierung über 11.812.500 Anteile des Unternehmens („Anteile") zu einem Preis von 0,16 CAD pro Anteil mit einem Bruttoerlös von 1.890.000 CAD (das „Angebot") abgeschlossen hat. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie") und einem Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,23 CAD pro Stammaktie bis zum 22. November 2025. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden, unter anderem zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Unternehmens. Bestimmte Anteile, Stammaktien und Optionsscheine, die erworben wurden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die gemäß National Instrument 45-102 - Resale of Securities (Wiederverkauf von Wertpapieren) am Schlusstag des Angebots beginnt. Die übrigen Anteile, Stammaktien und Optionsscheine wurden gemäß der Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) in Offshore-Jurisdiktionen vertrieben und unterliegen daher nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2444426436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D1235885970%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2622456745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D2360777721%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=125545242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D3815153122%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit dabei leistet, traditionelle Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") zu verbinden.Mit seinem Fokus auf in der Branche führende Web3-Technologien will DeFi Technologies Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens bieten. Wir werden von einem renommierten Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Assets unterstützt und sind entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.Werden Sie Teil der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und erfahren Sie mehr auf https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=1304695273&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D1494600354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren über ihr traditionelles Bankkonto einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Assets wie Bitcoin ermöglichen. Valour wurde 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2444426436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D1235885970%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2622456745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D2360777721%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=125545242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D3815153122%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)).Weitere Informationen über Valour finden Sie auf https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=11201779&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D3130856145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com).Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, die Einführung des Valour-ETPs Ripple XRP, die Entwicklung und die Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen hängen von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht laut gültiger Wertpapiergesetze vorgesehen ist.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Bürger angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.Bitte wenden Sie sich an: Investor Relations DeFi Technologies, ir@defi.techLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2283477/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Upcoming.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4032950-1&h=2481698403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4032950-1%26h%3D3489765098%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2283477%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Upcoming.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2283477%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Upcoming.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2283477%2FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Upcoming.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-kundigt-die-einfuhrung-des-ripple-xrp-etp-von-valour-inc-und-weitere-neuigkeiten-aus-dem-unternehmen-an-301996169.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell