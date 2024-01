DeFi Technologies Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite von Defi beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Defi diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Defi ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Defi-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 69,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 33,38, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Das Gesamtranking ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sich deutlich verringert hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".