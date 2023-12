Dc Two Ltd Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten Wochen gab es bei Adisyn keine bedeutende Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in sozialen Medien zu positiven oder negativen Themen. Da es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion gab, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, da in den sozialen Netzwerken keine wesentlichen Richtungsausschläge ausgemacht werden konnten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adisyn-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 87, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Adisyn nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,017 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -43,33 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Ebenso hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,02 AUD, was eine Abstand von -15 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamtnote für Adisyn basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.