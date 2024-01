Dc Two Ltd Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Adisyn-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 81. Demnach ist das Wertpapier überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Adisyn hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Adisyn somit ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adisyn auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Adisyn in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Bewertung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Adisyn hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität, also die Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, führt zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Adisyn haben wir langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Adisyn-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,017 AUD, was einem Unterschied von -43,33 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15 Prozent), weshalb auch hier die Adisyn-Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung für Adisyn.