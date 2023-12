Dbs Holdingsadr Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Derzeit zahlt Dbs niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was eine Differenz von 1 Prozentpunkt (4,95 % gegenüber 5,95 %) ausmacht. Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Dbs-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,57 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,06 SGD weicht um -4,64 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (32,62 SGD) weist einen ähnlichen Abstand zum letzten Schlusskurs auf (-4,78 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Dbs-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Dbs-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 59,91 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Dbs-Aktie in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über die Aktie gesprochen. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün und negative Diskussionen waren nicht vorhanden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.