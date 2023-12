Dazhong Transportation Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Dazhong Transportation zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,11 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,95 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -5,14 Prozent liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,05 CNH, was einen Abstand von -3,28 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dazhong Transportation. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Dazhong Transportation als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 84,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,62 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Dazhong Transportation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,85 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent hatte, liegt die Dazhong Transportation um 1,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.