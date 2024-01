Dazhong Transportation Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Dazhong Transportation liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 beträgt 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Dazhong Transportation in den sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt grünes Licht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Dazhong Transportation liegt bei 3,11 CNH, während die Aktie selbst bei 2,98 CNH steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,18 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,06 CNH, was einer Distanz von -2,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dazhong Transportation eine Performance von 1,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -0,75 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1,58 Prozent, wobei Dazhong Transportation 0,33 Prozent darunter lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.