Dazhong Transportation Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Dazhong Transportation wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Dazhong Transportation-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Dazhong Transportation daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Dazhong Transportation in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche ist dies eine Underperformance von -3,06 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Dazhong Transportation um 2,79 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz wurden bei der Einschätzung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Dazhong Transportation bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.