Dayu Water-saving Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Dayu Irrigation innerhalb von 7 Tagen eine neutrale Bewertung erhalten. Der RSI beträgt 48,98, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 41 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Dayu Irrigation im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,88 Prozent erzielt, was 4,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Maschinen-Branche liegt die Rendite mit -14,47 Prozent um 4,41 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen und Stimmungen im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung für Dayu Irrigation. Die Diskussionen haben eine mittlere Intensität und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Dayu Irrigation liegt bei 2,53%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,53% liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,99 Prozentpunkten wird auch die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.