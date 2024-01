Dayu Water-saving Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse von Dayu Irrigation-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,76 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,03 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,86 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -2,06 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren wird Dayu Irrigation daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Dayu Irrigation-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Dayu Irrigation derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dayu Irrigation-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich mit der "Maschinen"-Branche lag die Rendite der Dayu Irrigation-Aktie in den vergangenen 12 Monaten bei 0,33 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,43 Prozent, wobei Dayu Irrigation 1,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.