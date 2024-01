Daytona Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten beiden Wochen wurde die Aktie von Daytona in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so das Ergebnis einer Analyse der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit diesem Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Daytona-Aktie liegt bei 59 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 56,63 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Daytona anhand des RSI.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Daytona-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 3140,09 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 3100 JPY liegt, wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert.

Zusammenfassend ergibt sich für die Daytona-Aktie nach den verschiedenen Bewertungskriterien also eine "Neutral"- bis "Gut"-Einstufung.