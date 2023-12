Dayou A-Tech Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Dayou Automotive Seat-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 607,68 KRW liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1360 KRW, was einem Unterschied von +123,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 697,9 KRW liegt mit einem Schlusskurs über diesem Durchschnitt um 94,87 Prozent höher, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dayou Automotive Seat eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird für Dayou Automotive Seat eine Überverkauft-Situation auf 7-Tage-Basis festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bei Dayou Automotive Seat festgestellt wurde. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Dayou Automotive Seat. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Dayou Automotive Seat daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.