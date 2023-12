Dayou A-Tech Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die technische Analyse der Dayou Automotive Seat-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 591,8 KRW, während der letzte Schlusskurs bei 966 KRW liegt, was einer Abweichung von +63,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (582,62 KRW) liegt über dem letzten Schlusskurs (+65,8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Dayou Automotive Seat-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt einen neutralen Wert von 50, während der RSI25 bei 38,8 liegt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war neutral in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse seitens der Anleger. Daher bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In den Social Media gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Aktie in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen war durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien eine neutrale Einschätzung für die Dayou Automotive Seat-Aktie.