Daye Special Steel Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Citic Pacific Special Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,01 Prozent erzielt, was 8,81 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,2 Prozent, und Citic Pacific Special Steel liegt aktuell 8,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Citic Pacific Special Steel von 13,39 CNH eine Entfernung von -14,22 Prozent vom GD200 (15,61 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 14,09 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Citic Pacific Special Steel-Aktie bei Verwendung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.

Anhand des Relative Strength-Index ist die Aktie der Citic Pacific Special Steel als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 21,21, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 66,67 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie von Citic Pacific Special Steel. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.