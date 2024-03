Daye Special Steel Aktie: Hammer-Nachricht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Citic Pacific Special Steel im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Citic Pacific Special Steel, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,8 CNH für den Schlusskurs der Citic Pacific Special Steel-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,66 CNH, was einem Unterschied von +5,81 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert, und auch hier lag der letzte Schlusskurs mit 13,93 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+12,42 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Citic Pacific Special Steel-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat kann festgestellt werden, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Citic Pacific Special Steel-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Citic Pacific Special Steel mit 13,11 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.