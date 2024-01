Daye Special Steel Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic Pacific Special Steel liegt bei einem Wert von 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau, das dem Durchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies deutet auf eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung für diesen Faktor führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citic Pacific Special Steel liegt bei 16,38, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die technische Analyse der Aktie daher als gut bewertet.

Die Citic Pacific Special Steel steht derzeit bei einem Kurs von 14,17 CNH, was einer Distanz von +1,29 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,11 Prozent insgesamt als neutral bewertet.

