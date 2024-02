Day One Biopharmaceuticals Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Day One Biopharmaceuticals in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Day One Biopharmaceuticals verläuft derzeit bei 13,02 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 15,33 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,74 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 14,31 USD liegt, was einer Differenz von +7,13 Prozent entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Die Stimmung in sozialen Medien spielt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Day One Biopharmaceuticals in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Day One Biopharmaceuticals-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Day One Biopharmaceuticals vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 36 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 134,83 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhalten Day One Biopharmaceuticals von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.