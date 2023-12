Day One Biopharmaceuticals Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Day One Biopharmaceuticals-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 5 positiv und 1 neutral. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 200 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 14,6 USD bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Day One Biopharmaceuticals-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie. Sowohl der RSI7 (47,77) als auch der RSI25 (34,22) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive charttechnische Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält die Day One Biopharmaceuticals-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.