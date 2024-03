Day One Biopharmaceuticals Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Day One Biopharmaceuticals liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 58,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Day One Biopharmaceuticals abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt positiv, mit 2 Kaufempfehlungen und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Day One Biopharmaceuticals liegt bei 36 USD, was einem Potenzial von 145,4 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 10,55 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer positiven Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Day One Biopharmaceuticals diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Day One Biopharmaceuticals gemäß dem Anleger-Sentimentsbarometer und den technischen Analysen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer neutralen bis negativen Gesamtbewertung führt.