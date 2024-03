Daxor Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Daxor-Aktie hat in der technischen Analyse ein gemischtes Signal gezeigt. Der aktuelle Kurs von 8,5 USD liegt 5,76 Prozent unter dem GD200 (9,02 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 8,77 USD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -3,08 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Daxor derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Daxor-Aktie zeigt eine Ausprägung von 13,41, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Daxor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,49 Prozent erzielt, was 4,52 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 7,89 Prozent, wobei Daxor aktuell 12,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

