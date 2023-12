Daxor Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienanalyse von Daxor zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt von 88,68 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf den Aktienkurs hat Daxor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,68 % erzielt, was eine Underperformance von -2,31 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Daxor um 35,01 % unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Daxor neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Daxor in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daxor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,62 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,55 USD liegt, was einer Abweichung von -21,52 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage bei 8,21 USD, was ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,04 % Abweichung) liegt. Somit wird die Daxor-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt wird die Daxor-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Aktienkurs im Branchenvergleich, die Stimmung und die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

