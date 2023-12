Daxor Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Daxor wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da die ausgezahlten Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens Ausrüstung und Zubehör um 89,11 Prozentpunkte niedriger liegen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 9,58 USD für die Daxor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,6 USD, was einer Abweichung von +0,21 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch über dem 50-Tage-Durchschnitt von 8,09 USD (+18,67 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber Daxor, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Daxor daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Daxor in diesen Punkten die Gesamteinstufung "Schlecht".

