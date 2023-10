Daxor Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Bei der Betrachtung der Dividende der Daxor Aktie fällt auf, dass diese im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör sehr niedrig ist. Der Unterschied beträgt 90,51 Prozentpunkte. Daher wird die Einstufung der Ausschüttung als "schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zur Daxor Aktie, weshalb auch hier eine "schlecht"-Rating vergeben wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in dieser Zeit abgenommen.

Auch Anleger äußern sich überwiegend negativ zur Aktie von Daxor in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigt sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Daxor. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "neutral" bewertet.

Analysten haben die Daxor Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "gut" vergeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,9 USD lag. Damit wird eine erwartete Kursentwicklung von 147,19 Prozent prognostiziert. Insgesamt wird die Aktie von Daxor daher von Analysten als "gut" eingestuft.

