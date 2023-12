Daxor Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse des Daxor ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,62 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,36 USD aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -13,1 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 8,19 USD, was einer Distanz von +2,08 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger haben Daxor in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Daxor derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 88,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Daxor.

Daxor kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Daxor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Daxor-Analyse.

Daxor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...