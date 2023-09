Dax zum Wochenbeginn stärker - MTU rutscht ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenbeginn hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.801 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss. Die größten Gewinne gab es bei Covestro, Vonovia und Rheinmetall.

Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei MTU. Nachdem ein US-Partner des Triebwerksherstellers angekündigt hatte, im dritten Quartal Sonderbelastungen in Milliardenhöhe zahlen zu müssen, rutschten die Papiere des Konzerns ab und verloren zum Handelsschluss rund elf Prozent. Zuvor hatte es Probleme mit einer Metallbeschichtung der Turbinen gegeben. Anteilsscheine von MTU erreichten damit ein neues Jahrestief. "Pünktlich mit dem Start in eine ereignisreiche Woche will der Deutsche Aktienindex seine mittlerweile sechs Wochen andauernde Schwächephase offenbar beenden", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger den Handel zum Wochenbeginn. "Allerdings liegt dafür aus technischer Sicht noch einiges an Arbeit vor ihm, um dies endgültig zu schaffen." Der heutige Sprung über die 15.800-Punkte-Marke sei dafür ein wichtiger Schritt gewesen. "Die Schallmauer 16.000 könnte dann mit den fundamentalen Highlights in dieser Woche, allen voran der Sitzung der Europäischen Zentralbank, angelaufen und vielleicht auch überwunden werden", so Oldenburger. "Dabei geht es am Donnerstag nicht darum, ob die EZB erneut die Zinsen erhöhen wird oder nicht, sondern ob sie beabsichtigt, danach erst einmal zu pausieren."

Foto: über dts Nachrichtenagentur